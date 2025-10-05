Was Wasen-Gäste in der zweiten Woche erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

VfB-Fans, Familien und Liebhaber von Spektakeln am Himmel können sich auf die zweite Festwoche beim Cannstatter Volksfest freuen. Für alle VfB-Mitglieder, -Dauerkarteninhaber und Mitglieder der VfB-Kinder- und Jugendclubs gibt es am Dienstag beim VfB-Wasentag Rabatte bei allen teilnehmenden Betrieben. Von 16.00 bis 17.00 Uhr schaue das VfB-Maskottchen »Fritzle« auf dem Volksfest vorbei, teilten die Veranstalter mit.

Am Mittwoch ist Familientag mit Vergünstigungen. Zudem werden Luftballon-Künstler, Stelzenläufer-Clowns, Glitzertattoos sowie ein Glücksrad geboten.

Je nach Wetterlage sollen am Freitag und Samstag mehrere Heißluftballons über das Wasengelände fahren. Die Ballons treten zu verschiedenen Wettfahrten an. Dieses Jahr feiert die Ballonsportgruppe Stuttgart den Angaben nach ihr 75-jähriges Bestehen, weshalb die Ballons am Freitag gegen 16.00 Uhr aus dem Ehrenhof des Neuen Schlosses starten sollen.

Wegen hohen Andrangs geschlossen

Zum Finale der 178. Ausgabe ist am Sonntag traditionell das große Musikfeuerwerk über dem Volksfest geplant. Das nach dem Münchner Oktoberfest zweitgrößte Volksfest der Welt war am 26. September gestartet.

Rund 300 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute sind auf dem Gelände am Neckar-Ufer vertreten. Das zweite lange Wochenende mit dem Feiertag habe trotz mäßigen Wetters viele Besucherinnen und Besucher angezogen, sagte Marcus Christen, Abteilungsleiter des Cannstatter Wasens.

Die Polizei sperrt am Freitagabend die Zugänge zum Wasen wegen des großen Besucherandrangs. Foto: Andreas Rosar/DPA

Am Tag der Deutschen Einheit war der Zulauf so hoch, dass die Eingänge zum Festplatz am Abend kurzzeitig geschlossen wurden. Die Maximalkapazität von 75.300 Menschen war den Angaben nach erreicht. Gegen 21.00 Uhr seien die Eingänge wieder geöffnet worden.