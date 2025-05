Warum ein Stellwerk über Bahngleisen schwebt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mitten in der Nacht ist ein altes Stellwerk in Calw per Kran über Gleise gehoben worden, um es vor dem Verfall zu retten. Matthias Langen vom Verein Württembergische Schwarzwaldbahn Calw will das denkmalgeschützte Gebäude auf einem benachbarten Parkplatz wieder auf Vordermann bringen, so dass Interessierte es später besichtigen können.

24-Stunden-Überwachung aus Sicherheitsgründen

Der 23-Jährige hat unter anderem im Calwer Gemeinderat und bei der Deutschen Bahn dafür geworben, dass das historische Gebäude erhalten bleibt. Das Stellwerk 2 war in den 1880er Jahren erbaut worden und ist seit 1989 außer Betrieb. Weil der Zahn der Zeit vor allem an den Trägern nagte, galt das Gebäude als stark einsturzgefährdet.

Lokomotivführer Matthias Langen will das denkmalgeschützte Gebäude wieder auf Vordermann bringen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA Lokomotivführer Matthias Langen will das denkmalgeschützte Gebäude wieder auf Vordermann bringen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Zuletzt war es in die Schlagzeilen geraten, weil die Deutsche Bahn rund um die Uhr einen Sicherheitsdienst engagiert hatte - aus Sorge, das Gebäude könnte auf die Gleise fallen und ein Zug dort hineinfahren.

Spender gesucht

Der obere Teil soll auf dem Parkplatz, wo früher Gütergleise lagen, aufgebaut werden. Wie genau, steht laut dem Initiator Langen noch nicht fest. Alles in allem rechnet er mit Kosten von rund 100.000 Euro für die Restaurierung. Das sei nicht ohne Spenden möglich, sagte er. »Da ist ein bisschen Teamwork gefragt.«

Dass der junge Mann sich derart für ein historisches Gebäude einsetzt, erklärt er unter anderem mit seiner Liebe für Eisenbahntechnik. Das nötige Know-how habe er sich größtenteils angelesen, sagt der Lokomotivführer.