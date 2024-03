Aktuell Land

Warnstreiks im Einzelhandel in Baden-Württemberg begonnen

Die Warnstreiks der Beschäftigten im Einzelhandel in Baden-Württemberg haben begonnen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi legten rund 130 Beschäftigte des Kaufland-Fleischwerks in Heilbronn in der Nacht die Arbeit nieder und versammelten sich vor dem Gebäude. Das Fleischwerk stehe nahezu still, sagte eine Sprecherin. Nach einer Pause sollen sich um 10.30 Uhr erneut über 100 Streikende dort treffen - auch mit Unterstützung von Beschäftigten aus dem Einzelhandel. Außerdem sollen weitere Unternehmen wie Ikea, H&M und Esprit von den Warnstreiks am Donnerstag betroffen sein.