Warnstreiks angekündigt – Wilhelma und Theater betroffen

Warnstreiks könnten am kommenden Dienstag Teile des öffentlichen Lebens in Stuttgart lahmlegen. Aufgerufen wurden Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in der Wilhelma, im Staatstheater und in der Staatsgalerie, wie Verdi mitteilte. Die Gewerkschaft rechnet mit Einschränkungen, aber nicht mit flächendeckenden Schließungen.

Auch Universitäten, die Ministerien und der Landtag könnten in den Ausstand gehen. »Aufgerufen sind alle Landeseinrichtungen«, hieß es in der Mitteilung. Geplant ist auch eine Kundgebung. Rund 300 Teilnehmende werden erwartet.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die mehr als 920.000 Tarifbeschäftigten der Bundesländer sieben Prozent mehr Einkommen – mindestens aber 300 Euro mehr. Insgesamt sind rund 2,2 Millionen Menschen betroffen. Die zweite Tarifrunde in Potsdam endete ohne Einigung. Die abschließende Runde ist vom 11. bis zum 13. Februar geplant.