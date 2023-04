Warnstreik legt Bahnverkehr im Südwesten am Freitag lahm

Ein Mann sitzt an einem Bahnhof vor einem Regionalzug auf der Bank.

Die Beschäftigten sollen am Freitag von 3.00 bis 11.00 Uhr bundesweit ihre Arbeit niederlegen. Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn und anderer Eisenbahnunternehmen, die aktuell mit der Gewerkschaft über einen neuen Tarifvertrag verhandeln.

Zu erheblichen Auswirkungen wird es etwa in Stuttgart und Karlsruhe kommen. Dort werden auch die S-Bahnen weitgehend stillstehen. In der Fächerstadt sollen nur die Linien S1, S11 und S12 regulär fahren, wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mitteilte. Nach dem Ende des Warnstreiks soll der Betrieb wieder hochgefahren werden. Verspätungen und Fahrtausfälle seien jedoch den gesamten Tag über möglich.

Der Ausstand könnte darüber hinaus auch Folgen für Bahnunternehmen wie SWEG oder Go-Ahead haben. Sie werden nicht direkt bestreikt - dafür aber unter anderem Stellwerke. Und wenn ein Signal nicht auf Grün springe, könne der Betrieb generell nicht stattfinden, sagte EVG-Landeschef Amberger.

Die Deutsche Bahn konnte die Folgen des Warnstreiks im Südwesten am Mittwochmittag zunächst nicht abschätzen. Ein Sprecher kündigte aber an, dass zeitnah Informationen veröffentlicht werden sollen. Auf der DB-Webseite hieß es, dass der Fernverkehr bundesweit von 3.00 Uhr bis 13.00 Uhr eingestellt werde. Danach solle er schrittweise wieder hochgefahren werden. »Der DB-Regionalverkehr fällt vormittags weitestgehend aus«, hieß es in dem Online-Hinweis für die Fahrgäste.

Die Gewerkschaft fordert in den aktuell laufenden Verhandlungen mit der Branche für die Beschäftigten mindestens 650 Euro mehr pro Monat oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen. Derzeit verhandelt die EVG in zweiter Runde nach und nach mit rund 50 Eisenbahnunternehmen. In der kommenden Woche sollen die Gespräche auch bei der Deutschen Bahn fortgesetzt werden. Diese stehen besonders im Fokus.