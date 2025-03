Walldorf: Fünf Wohngebäude niedergebrannt

Ein Feuer in Walldorf hat sich auf vier Gebäude ausgebreitet.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem großen Brand in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) sind fünf Häuser vollständig niedergebrannt. Ein weiteres Haus konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Ob es nach dem Einsatz noch bewohnbar ist, blieb vorerst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.

Ein 84-jähriger Bewohner wurde bei dem Brand verletzt – wie schwer, war bisher nicht bekannt. Auch zur Brandursache gab es bisher keine Angaben. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Das Löschen von Glutnestern werde wohl bis spät in die Nacht dauern, hieß es.

Wohngebiet eng bebaut

Das Feuer habe sich in dem eng bebauten Gebiet schnell ausgebreitet. Der Schaden dürfte den Angaben zufolge in hohe Millionenbeträge gehen – eine genauere Summe konnte bisher nicht geschätzt werden. Von dem Brand betroffen waren sowohl Einfamilien- als auch Mehrfamilienhäuser.

Umliegende Gebäude, die nicht unmittelbar von den Flammen betroffen waren, wurden durch Hitze und Rauch ebenfalls beschädigt. Wie viel Menschen aus den Gebäuden gerettet werden mussten, war zunächst nicht bekannt. Die Stadt Walldorf richtete Notunterkünfte ein.

Hubschrauber und Drohne im Einsatz

Feuerwehr und Polizei waren mit starkem Kräfteaufgebot im Einsatz. Auch ein Hubschrauber und eine Polizeidrohne unterstützten die Löscharbeiten und überwachten das Ausmaß des Brandes.

Die Bevölkerung wurde angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Eine Begehung der Brandfläche war bislang nicht möglich, die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt.