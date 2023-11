Aktuell Land

Waldhof verpasst Befreiungsschlag: Nur 0:0 gegen Duisburg

Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga den angepeilten Befreiungsschlag verpasst. Nach einem 0:0 gegen den MSV Duisburg am Sonntag warten die Mannheimer seit sechs Spielen auf einen Sieg und verharren weiter in der bedrohlichen Zone.