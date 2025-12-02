Waldhof-Stürmer Boyd beendet Profi-Karriere

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mittelstürmer Terrence Boyd vom Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim beendet nach dieser Saison seine Karriere. Wie die Kurpfälzer mitteilten, wird der 34-Jährige danach in Mannheim bleiben und Teil eines Trainerteams in der Waldhof-Jugend sein. Bei den Junioren sammelt er bereits seit der vergangenen Spielzeit Erfahrungen. Zudem soll der Deutschamerikaner das Stürmer-Training in der Drittliga-Mannschaft übernehmen und Talente auf ihrem Weg in den Profifußball unterstützen.

»Seit 2009 bin ich nun im Profigeschäft tätig und konnte unzählige prägende Erfahrungen sammeln, die ich nun an den Nachwuchs weitergeben möchte«, sagte Boyd. Der gebürtige Bremer steht beim SVW seit Januar 2024 unter Vertrag und spielte zuvor unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, den SV Darmstadt 98 und RB Leipzig. Zwischen 2012 und 2016 bestritt er 14 Länderspiele für die USA.