Waldhof-Pleite in Regensburg

Der SV Waldhof Mannheim hat beim SSV Jahn Regensburg einen bittere Pleite kassiert. Durch das 0:3 (0:1) verpassten die Mannheimer den vierten Drittliga-Sieg in Folge - das hatte Waldhof in dieser Spielklasse bisher nicht geschafft.

Die Führung für den Jahn markierte Benedikt Sailer, als der Waldhof nach einem Kopftreffer und folgender Behandlung von Tim Sechelmann nur mit zehn Mann auf dem Platz war (44.). Die weiteren Tore erzielte Felix Strauss (55.) und Christian Kühlwetter (69.).

Überlegen, aber ohne Tor

Mannheim zeigte sich gegen den Ex-Zweitligisten im ersten Durchgang deutlich überlegen, haderte aber damit, dass die Tore von Emmanuel Iwe (3.) und Kennedy Okpala (19.) wegen Abseits nicht anerkannt wurden. Beide Entscheidungen waren diskussionswürdig. Im zweiten Abschnitt zeigte sich der Jahn abgeklärter und effektiv, während Mannheim offensiv kaum noch Chance zustande brachte.

Okpala-Zukunft

Derweil herrscht beim Waldhof nach wie vor Ungewissheit über die Zukunft von Okpala – der Stürmer soll einen Vertrag beim Zweitligisten SC Paderborn unterzeichnet haben. Vor der Partie beim Jahn betonte Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber, dass weder der 20-Jährige noch die Ostwestfalen bisher auf den Waldhof für einen Winterwechsel zugekommen seien.