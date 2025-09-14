Waldhof ohne Chance gegen Cottbus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Waldhof Mannheim hat nach zwei Drittliga-Siegen in Folge gegen Energie Cottbus verloren. Insgesamt zeigte das Team von Trainer Luc Holtz vor 13.185 Zuschauern beim 0:3 (0:2) eine schwache Leistung und verlor Kapitän Lukas Klünter früh durch eine gelb-rote Karte (25.). Die Treffer für die Lausitzer, die in allen Belangen überlegen waren, erzielten Axel Borgmann (7.), Jannis Bozianis (44.) und der Ex-Waldhöfer Justin Butler (75.).

Waldhofs Trainer Holtz nahm gegenüber dem Sieg in Ulm zwei Änderungen vor. Er brachte Emmanuel Iwe und Julian Rieckmann für Sascha Voelcke und Janne Sietan. Der jüngste Neuzugang beim Waldhof, der Portugiese Masca, nahm zunächst auf der Bank Platz.

Die Gäste stellten mit ihrem schnellen Spiel die Hausherren vor Probleme. Vor dem 0:1 durch Borgmann zeigte sich Torhüter Thijmen Nijhuis indisponiert. Vor dem 0:2 verlor der schwache Iwe den Ball an der Strafraumgrenze gegen Henry Rorig, dessen Pass Bozianis locker zum 0:2 nutzen konnte.

Holtz reagierte zur Pause mit drei Wechseln, das Spiel der Mannheimer wurde etwas besser. Cottbus hatte aber weiterhin alles im Griff und machte das Ergebnis durch Butler deutlich. Die Gastgeber brachten das Spiel zu neunt zu Ende, da sich Diego Michel in der Schlussphase verletzte, Holtz das Auswechselkontingent aber bereits aufgebraucht hatte.

Am Mittwoch geht es für Mannheim schon weiter. Dann kommt der VfB Stuttgart II ins Carl-Benz-Stadion (19.00 Uhr).