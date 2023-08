Aktuell Land

Waldhof Mannheim verpflichtet Franzosen Albenas

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat Defensivspieler Jonas Albenas unter Vertrag genommen. Der 21-Jährige war in den vergangenen Wochen bereits als Testspieler bei den Kurpfälzern aktiv. In der zurückliegenden Saison lief er für die zweite Mannschaft von AJ Auxerre in der vierten französischen Liga auf.