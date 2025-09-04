Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Waldhof Mannheim muss 90.700 Euro Geldstrafe zahlen

Das DFB-Sportgericht ahndet die Vorfälle beim Drittliga-Spiel gegen Dynamo Dresden.

Drittligist SV Waldhof Mannheim muss wegen diverser Fan-Vergehen beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden in der Vorsaison tief in die Tasche greifen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verurteilte den Verein wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in drei Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 90.700 Euro. 

Während der Partie waren mindestens 50 Mannheimer Fans widerrechtlich in den Innenraum des Stadions gelangt. Dies führte zu einem Polizeieinsatz und einer Spielunterbrechung von rund zehn Minuten. Nach dem Schlusspfiff hatten Waldhof-Anhänger zudem gezielt mindestens 20 Raketen in den Innenraum gefeuert und einen Blinker sowie ein Bengalisches Feuer abgebrannt.

