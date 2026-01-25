Waldhof Mannheim deutlich unterlegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat mit dem 0:4 (0:2) gegen den FC Hansa Rostock eine deutliche Niederlage in der 3. Fußball-Liga eingesteckt. Vor 13.869 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion erzielten Jonas Dirkner (12. Minute), Andreas Vogtsammer (30.), Emil Holten (75.) und Christian Kinsombi (85.) die Tore für die klar besseren Gäste. Bereits in der ersten Hälfte musste Waldhofs Emmanuel Iwe wegen wiederholtem Foulspiels mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz (30.).

Der Waldhof präsentierte sich gegen den FC Hansa nach der 2:5-Auftaktniederlage im Jahr 2026 in der Vorwoche beim SC Verl nicht wirklich verbessert. Die Mannschaft von Trainer Luc Holtz war einmal mehr im Angriff insgesamt zu harmlos.

Die erste echte Chance vergab Felix Lohkemper nach einer Ecke erst in der 59. Minute. Rostock war in fast allen Belangen überlegen und spielte im Stile einer Spitzenmannschaft. Neuverpflichtung Lovis Bierschenk gab bei Waldhof sein Debüt. Zu Beginn der zweiten Hälfte verloren die Mannheimer verletzungsbedingt Innenverteidiger Oluwaseun Ogbemudia, der von Erstligist Union Berlin ausgeliehen ist.