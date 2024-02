Waldhof im Glück: 2:2 durch einen Sonntagsschuss

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Debüt als Trainer vom SV Waldhof Mannheim musste sich Marco Antwerpen mit einem glücklichen 2:2 (1:1) gegen Preußen Münster zufriedengeben. Der Punktgewinn reichte am Sonntagabend nicht, um sich in der 3. Fußball-Liga von einem Abstiegsrang zu verabschieden. Den Punkt rettete der eingewechselte Kapitän Marcel Seegert durch einen Sonntagsschuss aus rund 20 Metern kurz vor dem Spielende.

Antwerpen ließ seine Mannschaft anstatt mit der gewohnten Vierer-Kette mit einer Dreier-Kette spielen. Bei den Gegentor zeigte sich die neu formierte Abwehr mit den beiden Neuzugänge Lukas Klünter und Martin Kobylanski bisher nicht sattelfest.

Waldhof ging früh durch Terrence Boyd in Führung (6. Minute), musste aber noch im ersten Spielabschnitt den Ausgleich durch Niko Koulis (24.) hinnehmen. Die Gäste aus Münster, die insgesamt die bessere Spielanlage hatten, gingen in der 70. Minute durch Gerrit Wegkamp nicht unverdient in Führung, zumal der Waldhof fahrlässig mit seinen Chancen umging. Erst Seegert sorgte in der 85. Minute noch für den Ausgleich.

Spieltag und Tabelle der 3. Liga