Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Wagen bei Sulzdorf überschlägt sich - eine Schwerverletzte

Auf einer Landstraße treffen zwei Fahrzeuge aufeinander. Weshalb es zum Zusammenstoß kommt, ist noch unklar.

Blaulicht
Eine 82-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Eine 82-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)
Foto: Julian Stratenschulte/DPA

Eine 82-Jährige ist im Landkreis Schwäbisch Hall mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und schwer verletzt worden. Die Seniorin war am Abend bei Sulzdorf mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve gegen den Wagen eines entgegenkommenden 64-Jährigen gestoßen, wie die Polizei mitteilte. Weshalb, ist bislang unklar.

Das Auto der Frau überschlug sich daraufhin und landete auf dem Dach. Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Mann wurde den Angaben nach leicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:251220-930-451425/1