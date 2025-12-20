Wagen bei Sulzdorf überschlägt sich - eine Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 82-Jährige ist im Landkreis Schwäbisch Hall mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und schwer verletzt worden. Die Seniorin war am Abend bei Sulzdorf mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve gegen den Wagen eines entgegenkommenden 64-Jährigen gestoßen, wie die Polizei mitteilte. Weshalb, ist bislang unklar.

Das Auto der Frau überschlug sich daraufhin und landete auf dem Dach. Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Mann wurde den Angaben nach leicht verletzt.