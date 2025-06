Würzburg gleicht in Halbfinalserie gegen Ulm aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Würzburg Baskets haben im Halbfinal-Duell um die deutsche Basketball-Meisterschaft gegen ratiopharm Ulm ausgeglichen. Die Franken gewannen das zweite Play-off-Spiel mit 87:77 (46:37). Die dritte Partie in der Best-of-Five-Serie findet am Samstag (18.30 Uhr/Dyn) in Ulm statt. Bester Werfer bei Würzburg war Davion Mintz mit 21 Punkten, für Ulm traf Marcio Santos (15) am häufigsten.

Ulm begann nach dem knapp gewonnenen ersten Match mit viel Selbstvertrauen. Doch die Gastgeber brauchten nur ein paar Minuten, um ihren Rhythmus zu finden. Angetrieben von den lautstarken Fans kauften sie dem Favoriten den Schneid ab und zogen in einem sehr physischen Spiel davon.

Würzburger Fans tragen ihre Mannschaft

Vor allem Mintz und der erst 19 Jahre alte Hannes Steinbach drückten der Partie bis zur Pause ihren Stempel auf und sorgten mit zusammen 23 Punkten für die Führung der Hausherren.

In der zweiten Halbzeit erzwang Ulm dank seines guten Defensivspiels einige Ballverluste der Baskets und gestaltete die Partie wieder offen. Allerdings schickten die Gäste Würzburg immer wieder an die Freiwurflinie und leisteten sich selbst zu viele Turnover. So konnten sich die Hausherren wieder befreien.

Würzburg zeigt in Crunchtime Nervenstärke

Im Schlussviertel behaupteten die Baskets zunächst ihren Vorsprung, doch Ulm zog noch einmal das Tempo an und kam Punkt für Punkt näher. Würzburg hatte in der Crunchtime aber immer die passende Antwort und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.