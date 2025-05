Würzburg gleicht gegen Braunschweig aus - Heidelberg weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die MLP Academics Heidelberg stehen erstmals seit 50 Jahren im Halbfinale um die deutsche Basketball-Meisterschaft. Das Team von Daniel Jansson gewann das vierte Viertelfinalspiel gegen die Niners Chemnitz mit 92:64 (48:41) und setzte sich in der Best-of-Five-Serie mit 3:1 durch. Gegner im Halbfinale ist Titelverteidiger FC Bayern München.

Die Würzburg Baskets hingegen erzwangen gegen die Basketball Löwen Braunschweig ein fünftes und entscheidendes Spiel. Durch den 79:72 (44:34)- Erfolg gegen den Tabellendritten glichen die Baskets zum 2:2 in der Serie aus. Die finale Partie um den Einzug in die Halbfinal-Playoffs, wo ratiopharm Ulm wartet, findet am Donnerstag (15.00 Uhr/Dyn) in Braunschweig statt. Beste Werfer waren Würzburgs Zachary Seljaas mit 17 Punkten und TJ Crockett Jr. (16) für Braunschweig.

Heidelbergs Michael Weathers überragt mit 24 Punkten

Die Partie in Heidelberg war nur eine Halbzeit lang spannend. Der Fünfte nach der regulären Bundesliga-Saison legte nach der Pause an Tempo, Wurfgenauigkeit und in der Defensive zu und zog schnell davon. Chemnitz hatte nichts mehr entgegenzusetzen und musste die auch in der Höhe verdiente Niederlage anerkennen. Beste Werfer waren der Heidelberger Michael Weathers mit 24 Punkten und Kevin Yebo (12) für die Niners.

Die ersten drei Playoff-Halbfinalspiele finden am 1., 4. und 7. Juni statt. München und Ulm genießen dabei zunächst Heimrecht, ehe sie im zweiten Spiel auswärts antreten. In der dritten Begegnung haben die beiden besten Teams der Bundesliga-Runde erneut Heimrecht. Die Mannschaft, die zuerst drei Siege geholt hat, steht im Finale.