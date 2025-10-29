»Wäre dramatisch«: KSC sorgt sich nach Pokal-Aus um Egloff

Bitte aktivieren Sie Javascript

An das Pokal-Aus selbst hatte Christian Eichner recht schnell einen Haken gemacht. Auf den humpelnden Lilian Egloff blickte der Trainer des Karlsruher SC allerdings mit Sorge. »Es wäre wirklich dramatisch, wenn er uns länger fehlen würde«, sagte der 42-Jährige über den Offensivmann. Ob Egloff Krämpfe oder womöglich eine strukturelle Verletzung erlitten hat, müsse man allerdings abwarten. Ein Ausfall des 23-Jährigen wäre ein herber Verlust für den badischen Fußball-Zweitligisten.

Bei der 1:3 (0:1)-Niederlage im DFB-Pokal bei Erstliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach war Egloff am Dienstag wenige Minuten vor dem Ende angeschlagen ausgewechselt worden. Bereits am Samstag geht es für den KSC in der Liga gegen den FC Schalke 04 weiter. Die Zeit drängt.

Schon fünf Pflichtspieltore in dieser Saison

Egloff sei in den vergangenen Wochen und Monaten ein »unfassbar guter Spieler« für die Karlsruher geworden, meinte Eichner. Ein »Unruheherd« und eine »Triebfeder« sei er im Spiel der Badener. Fünf Pflichtspieltore stehen für Egloff in der laufenden Saison schon zu Buche.

Die Karriere des einstigen Top-Talents des VfB Stuttgart war gewaltig ins Stocken geraten, ehe sie mit dem Wechsel zum KSC im September 2024 eine neue Wendung nahm. Auch im Wildpark startete Egloff erst mit Verspätung durch - so richtig erst mit seinem Doppelpack am letzten Spieltag der Vorsaison gegen den SC Paderborn (3:0). Seitdem läuft es aber beim Youngster.