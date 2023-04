Aktuell Land

Vorwurf an Inspekteur wegen Verunglimpfung der Polizistin

Juristische Schlammschlacht im Polizeiprozess: Die Nebenkläger werfen dem Inspekteur der Polizei, der wegen sexueller Nötigung vor Gericht steht, die Verunglimpfung und Diffamierung der 34-jährigen Anzeigenerstatterin vor. »Eine junge Polizeibeamtin wird mit falschen Darstellungen in den Dreck gezogen und diffamiert«, schreiben sie in einer Erklärung, die sie am Dienstag am Rande der Verhandlung an die Journalisten verteilten. Zum Prozessauftakt am Freitag hatte die Verteidigung des mittlerweile vom Dienst freigestellten Inspekteurs in einer Erklärung die Frau wiederum als Lügnerin dargestellt, als eine Frau, die zum eigenen Vorteil Kontakt zu höhergestellten Männern suche.