Vorläufig: Heißester Tag des Jahres im Südwesten - 36,3 Grad

Heiß, heißer, deutschlandweit aber nicht am heißesten: Mit einer Höchsttemperatur von 36,3 Grad ist in Waghäusel-Kirrlach im Landkreis Karlsruhe nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der bundesweit zweithöchste Wert gemessen worden. Auf Platz eins landete Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz mit 36,5 Grad, wie ein Meteorologe des DWD sagte. Damit war der Dienstag nach den vorläufigen Daten der bislang heißeste Tag des Jahres. Der Rekord vom Vortag: 35,7 Grad - ebenfalls noch nach vorläufigen Daten - wurde übertroffen.

Auch am Montag wurde der bundesweit zweithöchste Wert - ebenfalls auf Grundlage vorläufiger Werte - in Baden-Württemberg gemessen: In Ohlsbach stieg die Temperatur den Angaben zufolge zwischenzeitlich auf 35,6 Grad, wie es hieß.

Damit wurde der bis dahin gültige deutschlandweite Jahres-Höchstwert vom 30. Juli (35,4 Grad in Müllheim, Baden-Württemberg) eingestellt.

Im rheinland-pfälzischen Andernach registrierte der DWD nach vorläufigen Daten 36,2 Grad. In Ennigerloh-Ostenfelde in Nordrhein-Westfalen sei ebenfalls dieser Wert registriert worden, sagte der Sprecher. Aber auch etwa in Bayern wurde die 36-Grad-Marke - zumindest nach den vorläufigen Werten - geknackt: In Kitzingen seien 36,1 Grad gemessen worden.