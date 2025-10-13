Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen einen Motorradfahrer. Der 68-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle, seine Beifahrerin wird lebensgefährlich verletzt.

Illustration - Polizei
Beim Einbiegen auf die Bundesstraße 3 übersieht eine Autofahrerin einen Motorradfahrer. (Symbolbild)
Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto bei Weingarten (Landkreis Karlsruhe) ist ein 68-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlitt seine 66-jährige Mitfahrerin lebensgefährliche Verletzungen und kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Die 49-jährige Autofahrerin missachtete am Sonntagabend die Vorfahrt des 68 Jahre alten Motorradfahrers, als sie von einem Landwirtschaftsbetrieb auf die Bundesstraße 3 zwischen Karlsruhe-Grötzingen und Weingarten einbog. Daraufhin stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Mann wurde beim Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin erlitt den Angaben nach einen Schock.

