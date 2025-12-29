Vorfahrt genommen: Vier Verletzte bei Unfall an Kreuzung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall an einer Kreuzung bei Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) sind vier Menschen verletzt worden. Der 87-jährige mutmaßliche Unfallverursacher und seine 88 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer habe einem anderen Auto die Vorfahrt genommen. In diesem Wagen saßen ein 63-Jähriger und eine 65-Jährige. Beide wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle vier in Krankenhäuser. Auf den Bundesstraßen 313 und 311 kam es zu Verkehrsbehinderungen.