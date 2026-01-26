Vor Wahlkampf von Özdemir – Verdacht auf Brandstiftung

In einer Halle hat es einen sicherheitsrelevanten Vorfall gegeben. (Archivbild)

Brandstiftung im Wahlkampf? Vor dem Auftritt des Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir in einer Halle in Metzingen hat es einen sicherheitsrelevanten Zwischenfall gegeben. Auf einem Holzbalken wurde ein brennender Docht gefunden. Das Landeskriminalamt ermittelt, wie eine Sprecherin in Stuttgart mitteilte. Brandstiftung stehe im Raum. Zuerst hatte der »Reutlinger General-Anzeiger« berichtet.

Die Zeitung zitierte die Gastgeberin des Abends, Cindy Holmberg, Landtagsabgeordnete der Grünen. »Es gab keine Drohungen vorab«, sagte sie dem Blatt. Dennoch sei die mit 400 Menschen besetzte Festkelter routinemäßig vorab durchsucht worden, zudem gab es Eingangskontrollen.