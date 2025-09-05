Vor Duell mit BVB: Heidenheim gewinnt Test gegen Lautern

Legte mit dem FCH einen Fehlstart in der Bundesliga hin: Trainer Frank Schmidt. (Archivbild)

Der schlecht in die neue Bundesliga-Saison gestartete 1. FC Heidenheim hat zumindest in der Länderspielpause wieder ein kleines Erfolgserlebnis gefeiert. Der Ostalb-Club setzte sich im Testspiel gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern mit 3:2 (3:1) durch.

Doppeltorschütze Stefan Schimmer (4./33. Minute) und Jan Schöppner (36.) trafen bei der Partie in Heilbronn schon vor der Pause für Heidenheim. Die Tore für die Pfälzer erzielten Naatan Skyttä (6.) und Florian Kleinhansl (64.).

Für die Heidenheimer von Trainer Frank Schmidt geht es in der Bundesliga am 13. September gegen Borussia Dortmund weiter. Nach zwei Spieltagen liegt der FCH mit null Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Zweitliga-Neunte aus Kaiserslautern tritt am 14. September bei der SpVgg Greuther Fürth an.