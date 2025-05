Vor dem ESC: Britische Royals schicken besonderen Gruß

Bitte aktivieren Sie Javascript

Großbritanniens Königshaus hat den britischen ESC-Kandidatinnen viel Erfolg gewünscht. Der Palast veröffentlichte wenige Stunden vor Beginn des Musikwettbewerbs ein Video, in dem die Band der Irish Guards den Song »What The Hell Just Happened?« spielten.

Die Gruppe Remember Monday tritt damit heute Abend beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in der Schweiz an. Der Palast wünschte den drei Frauen alles Gute für ihren Auftritt in Basel.

Der Songtitel bedeutet übersetzt »Was zur Hölle ist gerade passiert?«. »DAS ist gerade passiert«, schrieb das Königshaus in Anspielung darauf und postete dazu das Video der Wachen.

Für Deutschland tritt das Geschwisterduo Abor & Tynna beim ESC an. Die ARD überträgt das Finale live ab 21.00 Uhr im Ersten.