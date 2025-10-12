Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Von Mitarbeitern übersehen? Gäste in Imbiss eingeschlossen

Zwei Gäste sitzen in Mannheim nach Ladenschluss in einem Imbiss fest – die Polizei muss anrücken, um sie zu befreien. Was ist in der Nacht passiert?

Symbolbild - Blaulicht
Die Polizei konnte einen Verantwortlichen erreichen, der die beiden Gäste befreite. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/DPA
Die Polizei konnte einen Verantwortlichen erreichen, der die beiden Gäste befreite. (Symbolbild)
Foto: David Inderlied/DPA

Weil vermutlich Mitarbeiter zwei Gäste in einem Schnellimbiss übersehen haben, sind die beiden in der Nacht in dem Restaurant in der Mannheimer Innenstadt eingeschlossen worden. Ein 46-Jähriger hatte kurz nach Mitternacht die Polizei alarmiert, da er zum Verlassen des Restaurants die Tür nicht mehr öffnen konnten, wie die Polizei mitteilte. Über einen Nachbar konnten die Beamten einen Verantwortlichen erreichen. Dieser befreite den 46-Jährigen und dessen 27 Jahre alte Begleitung. Verletzt wurde niemand.

© dpa-infocom, dpa:251012-930-151793/1