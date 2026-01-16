Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Von Hamburg nach Stuttgart: El-Tayar kommt zur neuen Saison

Die nächste Personalentscheidung für die Torhüter-Position ist beim TVB Stuttgart getroffen: Der Nationaltorhüter Ägyptens kommt.

Mohamed El-Tayar
Wechselt nach Stuttgart: Mohamed El-Tayar Foto: Frank Molter/DPA
Foto: Frank Molter/DPA

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart nimmt eine weitere Veränderung auf der Torhüterposition vor. Vom HSV Hamburg kommt zur neuen Saison der ägyptische Nationaltorwart Mohamed El-Tayar. Der 29-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag, wie die Schwaben mitteilten. Verlassen wird den Club dagegen Miljan Vujovic. 

Bereits im November hatte sich der TVB für einen Wechsel auf der Position entschieden und Daniel Rebmann abgegeben. Ihn ersetzt seither Mateusz Kornecki.

