Von Fahrzeug erfasst: Fußgänger stirbt auf Landstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 77 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Unfall auf einer Landstraße im Kreis Göppingen ums Leben gekommen. Der dunkel gekleidete Mann habe die Straße überquert und sei dabei von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Wiederbelebungsversuche an der Unfallstelle seien erfolglos geblieben. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt.

Ein Rettungswagen, ein Notarzt und vier Fahrzeuge der Feuerwehr waren vor Ort. Die Landstraße wurde am Mittwoch bis in die Abendstunden von der Polizei gesperrt.