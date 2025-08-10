Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Von Autofahrer übersehen: Motorradfahrer in Sindelfingen schwer verletzt

Ein Auto wendet auf der Straße. Ein heranfahrendes Motorrad versucht zu bremsen, doch der Fahrer stürzt.

Rettungsdienst
Sanitäter bringen den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/DPA
Foto: Hannes P Albert/DPA

SINDELFINGEN. Ein Motorradfahrer ist mit einem wendenden Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 27 Jahre alte Autofahrer habe bei seinem Wendemanöver in Sindelfingen (Kreis Böblingen) das Motorrad übersehen, teilte die Polizei mit. Mit einer Vollbremsung versuchte der 26-jährige Motorradfahrer demnach noch einen Unfall zu verhindern, doch er stürzte und rutschte gegen den Wagen. Ein Notarzt versorgte den gebrochenen Arm des Motorradfahrers und brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. (dpa)