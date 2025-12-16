Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Von Auto erfasst: Fußgänger stirbt im Krankenhaus

Ein Auto erfasst einen Fußgänger, der gerade die Straße überqueren möchte. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kommt er ins Krankenhaus. Nun gibt es eine traurige Nachricht.

Der 44-Jährige starb an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/DPA
Ein Fußgänger wird in Offenburg (Ortenaukreis) von einem Auto erfasst - nun ist der 44-Jährige im Krankenhaus gestorben. Der Mann hatte am Freitagabend die Straße kurz vor einem Zebrastreifen überquert, als er von dem Fahrzeug angefahren wurde, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß erlitt er lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Nun sei er am Montag gestorben, hieß es. Die Beifahrerin des Autofahrers war bei dem Unfall leicht verletzt worden.

