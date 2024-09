Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 in Höhe des Dreiecks Hockenheim ist die Fahrbahn in Richtung Mannheim komplett gesperrt. Rettungskräfte und Polizei sind am Morgen noch im Einsatz. Ob es Verletzte bei dem Unfall gab, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Wie lange der Sperrung andauert, ist bisher ebenso unklar.