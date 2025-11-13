Vollsperrung auf A6 nach zwei Unfällen aufgehoben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach zwei Unfällen und einer Vollsperrung bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) auf der Autobahn 6 ist die Fahrtrichtung Nürnberg wieder freigegeben worden. Es hatte sich nach Daten von Google Maps zwischenzeitlich ein Stau von circa 15 Kilometer gebildet. Der Verkehr wird nun um die Unfallstellen herumgeleitet, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zuvor hatten Autofahrer die Autobahn großräumig umfahren müssen.

Zunächst war es am Morgen zu einem Unfall bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) gekommen. Nach ersten Erkenntnissen seien fünf Fahrzeuge beteiligt gewesen. Es gab nach bisherigem Kenntnisstand einen Leichtverletzten. Durch den Unfall hatte sich ein Stau gebildet, wodurch es zu einem Auffahrunfall kam, in den ein Sprinter und ein Lastwagen involviert waren. Der Fahrer des Sprinters wurde nach bisherigem Kenntnisstand lebensgefährlich verletzt.