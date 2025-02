Volleyball-Nationalspielerin Stautz bleibt in Stuttgart

Antonia Stautz bleibt in Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einen Tag nach der Hinspiel-Niederlage in den Playoffs der Champions League gegen Developres Rzeszów hat der Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart die Vertragsverlängerung von Antonia Stautz verkündet. Die 41-fache deutsche Nationalspielerin, die vom SC Potsdam an den Neckar gewechselt war und sich direkt zur Führungsspielerin entwickelt hat, gehört auch in der kommenden Saison zum Aufgebot von Trainer Konstantin Bitter.

»Sie gibt uns eine hervorragende Qualität, vor allem im stabilisierenden Bereich der Annahme und Abwehr, ist aber auch im Angriff sehr mutig und erfolgreich«, sagte der Coach.