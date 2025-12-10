Voith bleibt trotz Stellenabbaus Heidenheim-Sponsor

Der 1. FC Heidenheim muss nicht um das Engagement des Sponsors Voith bangen - trotz dessen wirtschaftlicher Entwicklung.

Trotz des angekündigten Stellenabbaus beim Sponsor muss Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim nicht um die Unterstützung des Maschinenbauers Voith fürchten. »Wir haben diesbezüglich von Seiten Voith ein klares Bekenntnis bekommen, dass sich an unserer langjährigen Sponsoring-Partnerschaft nichts ändern wird«, teilte der Erstligist von der Ostalb mit.

Voith ist einer der wichtigsten Unterstützer des Clubs und Namensgeber der Heimspiel-Arena. Am Dienstag hatte der Technologiekonzern aus Heidenheim an der Brenz im östlichen Baden-Württemberg angekündigt, Anpassungen bei Strukturen und Belegschaft zu prüfen. In diesem Rahmen werde weltweit eine Reduzierung von bis zu 2.500 Stellen erwartet. Gut ein Zehntel der Mitarbeiter könnte damit den Job verlieren.

Die Entwicklungen hätten keinen Einfluss auf das Engagement beim 1. FC Heidenheim, gab Voith bekannt. »Unser Sponsoring basiert auf einer langfristigen Partnerschaft und ist davon nicht berührt.«