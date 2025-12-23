Violetter Himmel: Was leuchtet über Stuttgart?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein ungewöhnliches Himmelsleuchten hat in Stuttgart für Aufsehen gesorgt. Über dem Stadtteil Bad Cannstatt war ein violettes Licht zu erkennen, wie Fotos und Videos zeigen. Es war weithin zu sehen. Es handelte sich aber nicht um Polarlichter: Diese habe es in der Nacht zum Dienstag über Baden-Württemberg definitiv nicht gegeben, sagte die stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg, Carolin Liefke, auf Anfrage. Die Deutsche Presse-Agentur dpa hatte zunächst fälschlicherweise berichtet, dass es sich um Polarlichter gehandelt habe.

Mit höchster Wahrscheinlichkeit wurde das Himmelsleuchten von einem Speziallicht der MHP-Arena verursacht. Mit dem magentafarbenen Licht wird im Stadion des VfB Stuttgart der Rasen angestrahlt, um dessen Wachstum zu fördern, wie ein Sprecher mitteilte. Die Anlage war demnach zum Zeitpunkt der Sichtung eingeschaltet und wurde von Wolken oder Hochnebel reflektiert.