Vierte Niederlage in Serie: KSC verliert in Darmstadt

Der Karlsruher SC rutscht immer mehr in das Niemandsland der 2. Fußball-Bundesliga ab. Die Badener verloren ein rasantes Samstagabendspiel beim SV Darmstadt mit 2:3 (1:1) und haben auf Rang acht nun schon acht Zähler Rückstand auf den Relegationsrang. Just dorthin kletterte Darmstadt nach dem letztlich verdienten Erfolg über den KSC.

Dabei waren die Gäste durch ein Eigentor von Matej Maglica (38. Minute) in Führung gegangen; Fabian Schleusener erzielte in der 2. Halbzeit das zwischenzeitliche 2:2 (60.). Am Ende aber jubelten die Darmstädter wegen der Treffer von Marco Richter (45.+1), Isac Lidberg (48.) und Maglica (63.), der sein Malheur wiedergutmachte. In einer wilden Schlussphase verpassten es die Karlsruher, doch noch einen Punktgewinn zu erzwingen.

Maglica erst Pechvogel, dann Matchwinner

Die Zuschauer im Stadion am Böllenfalltor sahen ein rasantes und aufregendes Spiel, in dem weitgehend die Hausherren das Geschehen bestimmten. Dennoch ging zunächst der KSC in Führung, weil Darmstadts Maglica den Ball per Kopf ins eigene Tor beförderte. Auf den kurzen Schreck antwortete Richter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Freistoßschlenzer, bei dem der Gäste-Torhüter Hans-Christian Bernat keine gute Figur machte.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber von Coach Florian Kohfeldt schnell mit einem Treffer von Lidberg nach. Just in der Phase, in der Darmstadt auf die Vorentscheidung drängte, glich Schleusener nach einem Traumpass aus. Wenige Minuten danach aber traf SVD-Profi Maglica in richtige Tor. Ein spätes Aufbäumen des KSC wurde nicht mit dem Unentschieden belohnt.