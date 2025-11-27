Vierjähriger stirbt nach Fenstersturz in Bad Friedrichshall: Freispruch für Mutter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem tödlichen Sturz eines vierjährigen Jungen aus einem Fenster eines Dachbodens in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) ist die Mutter des Jungen freigesprochen worden. Wegen des »im Zustand der Schuldunfähigkeit begangenen Mordes« sei die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet worden, teilte das Gericht mit. Das hatten demnach auch Staatsanwaltschaft und Nebenklage gefordert. Die Verteidigung hatte – bei Annahme der Schuldfähigkeit – auf fahrlässige Tötung plädiert und die Verhängung einer moderaten Geldstrafe beantragt.

Die Staatsanwaltschaft hatte der Frau in dem Mordverfahren vorgeworfen, ihren Sohn am 21. Januar aus dem Dachbodenfenster der Familienwohnung in Bad Friedrichshall geworfen zu haben und anschließend selbst gesprungen zu sein, um ihm und sich das Leben zu nehmen. Der Sohn starb an seinen schweren Verletzungen, die Angeklagte überlebte den Sturz schwer verletzt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.