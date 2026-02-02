Vier Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 8 nahe Dornstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Dornstadt im Alb-Donau-Kreis sind vier Menschen verletzt worden, darunter zwei schwer. Ein Fahrzeug touchierte ein Auto, das daraufhin gegen die rechte Leitplanke prallte, teilte die Polizei mit.

Das gegen die Leitplanke geprallte Auto sei dann gegen die mittlere Betonleitwand geschleudert worden und quer auf der Fahrbahn stehen geblieben. Das andere Auto sei ins Schleudern geraten, habe sich überschlagen und sei auf dem Dach Liegen geblieben.

Ein anderes Auto sei daraufhin am Ort des Unfalls stehen geblieben, dann von einem weiteren Wagen gestreift worden. Zuletzt überfuhr laut Polizei ein fünftes Fahrzeug die Trümmerteile am Boden.

Die A8 war in Richtung Stuttgart für rund drei Stunden gesperrt. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei rund 90.000 Euro.