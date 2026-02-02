Vier Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 8 bei Dornstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 auf Höhe Dornstadt im Alb-Donau-Kreis sind vier Menschen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin bestätigte, geriet zunächst ein Auto in Fahrtrichtung Stuttgart ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und kam auf der rechten Fahrspur zum Stehen.

In der Folge sei es zum Zusammenstoß mit weiteren Verkehrsteilnehmern gekommen. Nach Angaben der Polizei sind fünf Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, mindestens vier Menschen wurden verletzt. Zur Schwere der Verletzungen sowie zur genauen Unfallursache liegen derzeit noch keine Informationen vor.