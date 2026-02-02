Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Vier Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 8 bei Dornstadt

Ein Auto prallt auf der A8 gegen die Leitplanke – kurz darauf sind vier Menschen verletzt. Was bisher bekannt ist.

Polizei
Die Unfallaufnahme läuft. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA
Die Unfallaufnahme läuft. (Symbolbild)
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 auf Höhe Dornstadt im Alb-Donau-Kreis sind vier Menschen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin bestätigte, geriet zunächst ein Auto in Fahrtrichtung Stuttgart ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und kam auf der rechten Fahrspur zum Stehen.

In der Folge sei es zum Zusammenstoß mit weiteren Verkehrsteilnehmern gekommen. Nach Angaben der Polizei sind fünf Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, mindestens vier Menschen wurden verletzt. Zur Schwere der Verletzungen sowie zur genauen Unfallursache liegen derzeit noch keine Informationen vor.

© dpa-infocom, dpa:260202-930-629654/1