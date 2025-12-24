Vier Verletzte bei Glätte-Unfall im Kreis Sigmaringen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall auf eisglatter Straße sind in der Nähe von Gammertingen im Landkreis Sigmaringen vier Menschen verletzt worden. Ein 27-Jähriger sei mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten und mit dem entgegenkommenden Auto eines 63-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Beide Männer sowie der 28 Jahre alte Beifahrer des 27-Jährigen wurden schwer verletzt. Der 58 Jahre alte Beifahrer des 63-Jährigen erlitt leichte Verletzungen.

Alle vier wurden in Kliniken gebracht. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn zwischen Harthausen und Trochtelfingen musste für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden.