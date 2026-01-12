Vier Statuen im Auto - Mutmaßlicher Friedhofdiebstahl

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit fünf vermutlich von einem Friedhof gestohlenen Statuen sind zwei Männer in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ertappt worden. Zuvor seien die beiden dabei beobachtet worden, wie sie einen Bronzeadler von einem Kriegerdenkmal abgerissen hätten, teilte die Polizei mit. Anschließend seien sie mit einem Auto geflohen, der Zeuge habe sich jedoch das Kennzeichen gemerkt.

Kurze Zeit später habe eine Streife den Wagen angehalten. Im Auto entdeckten die Beamten demnach zwei Marienstatuen sowie zwei Jesusstatuen und den Bronzeadler. Zusätzlich waren in dem Auto ein Vorschlaghammer, Brecheisen, Zangen und Schraubenzieher.

Die beiden Insassen - ein 51 und ein 36 Jahre alter Mann - wurden vorläufig festgenommen. Das Auto wurde beschlagnahmt. Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer keinen Führerschein hatte. Die Polizei sucht nach Zeugen und nach den Eigentümern der Statuen.