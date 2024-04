Vier Schwerverletzte bei Autounfall nahe Karlsruhe

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vier Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 35 bei Gondelsheim (Landkreis Karlsruhe) schwer verletzt worden, drei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Ein Autofahrer war am Sonntagvormittag aus zunächst unklaren Gründen in den Gegenverkehr geraten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach konnte das erste entgegenkommende Auto noch ausweichen, sei dann aber ins Schleudern geraten und beschädigt worden. Das zweite entgegenkommende Auto sei mit dem Geisterfahrer zusammengestoßen. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B35 zwischen Bretten und Gondelsheim wurde voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Auch die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.