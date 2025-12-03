Vier mutmaßliche Drogendealer in Haft

Kokain und andere Drogen haben Ermittler bei Durchsuchungen im Neckar-Odenwald-Kreis gefunden. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei eine mutmaßliche Drogendealergruppe im Neckar-Odenwald-Kreis zerschlagen. Vier Männer kamen in Untersuchungshaft, vier weitere verdächtige Männer und eine verdächtige Frau kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Ermittler haben am Sonntag neun Objekte im Neckar-Odenwald-Kreis durchsucht und die insgesamt neun Verdächtigen im Alter zwischen 23 und 43 Jahren vorläufig festgenommen. Bei dem Einsatz stellten die Ermittler unter anderem Kokain, Amphetamin, Marihuana, Haschisch, Ecstasy, mutmaßliches Dealergeld, eine scharfe Schusswaffe und eine Panzerfaustgranate sicher.

Die Verdächtigen sollen seit längerer Zeit Drogen beschafft und sie gewerbsmäßig im Raum Buchen vertrieben haben. Kriminalkommissariat und Staatsanwaltschaft ermitteln seit dem Frühjahr dieses Jahres.