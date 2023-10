Aktuell Land

Vier Millionen Besucher auf Cannstatter Wasen möglich

Das große Cannstatter Volksfest auf dem Wasen hat nach Angaben seiner Veranstalter in diesem Jahr deutlich mehr Besucher angezogen als in den vergangenen Jahren. Es sei durchaus möglich, dass sich bis zum Musikfeuerwerk am Sonntagabend mehr als vier Millionen Menschen an den 17 Volksfest-Tagen in den Festzelten und auf Karussells und Achterbahnen vergnügen würden, sagte Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, am Freitag vor dem Finale des zweitgrößten deutschen Volksfests nach dem Münchner Oktoberfest.