Vier Menschen bei Kellerbrand in Mannheim verletzt

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim sind vier Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung medizinisch betreut, wie eine Polizeisprecherin sagte. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Der entstandene Schaden war vorerst nicht bekannt.

Wegen des Einsatzes war der Verkehr am Brandort in der Innenstadt am Nachmittag eingeschränkt. Ortskundige wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.