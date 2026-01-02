Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Vier Menschen bei Kellerbrand in Mannheim verletzt

Nach einem Kellerbrand in Mannheim müssen vier Menschen wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Bei einem Kellerbrand sind Menschen verletzt worden (Symbolbild) Foto: Uli Deck/DPA
Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim sind vier Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung medizinisch betreut, wie eine Polizeisprecherin sagte. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Der entstandene Schaden war vorerst nicht bekannt.

Wegen des Einsatzes war der Verkehr am Brandort in der Innenstadt am Nachmittag eingeschränkt. Ortskundige wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

