Vier Menschen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Vier Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß im Rhein-Neckar-Kreis verletzt worden. Ein 24-Jähriger geriet am Samstag mit seinem Wagen auf die Gegenspur der Bundesstraße 45 bei Mauer, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit dem Auto eines 55-Jährigen zusammen. Neben dem Fahrer saßen in dem entgegenkommenden Wagen auch noch zwei Frauen im Alter von 20 und 53 Jahren.

Alle vier wurden von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer sie verletzt wurden, ist unklar. Keiner der Beteiligten schwebe in Lebensgefahr, hieß es. Ebenso unklar ist, warum der Wagen auf die Gegenspur geriet. Die Straße sei nicht glatt gewesen.