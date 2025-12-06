Vier Kinder schlagen 13-Jährigen nieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vier Kinder im Alter von 11 bis 13 Jahren haben an einem Busbahnhof in Lindau am Bodensee auf einen 13-Jährigen eingeprügelt. Das Opfer wurde Polizeiangaben zufolge bei dem Angriff am späten Freitagabend zu Boden geschlagen und mehrfach getreten. Zudem schlugen die Kinder mit zuvor aus einem Bus entwendeten Nothämmern zu.

Mehrere Streifen der Bundespolizei, der Grenzpolizei und der Polizei in Lindau fahndeten nach dem Quartett. Nach kurzer Zeit wurden die vier Jungen gefunden, sie hatten sich hinter dem Gebäude der Kriminalpolizeistation versteckt. Sie wurden zur Dienststelle gebracht und anschließend den Sorgeberechtigten übergeben.

Das Opfer erlitt laut Polizei keine schwerwiegenderen Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Auslöser der Tat ein verbaler Streit zwischen dem Opfer und einem der Angreifer. Die Jugendämter wurden informiert.