Vier Festnahmen nach Einbruch in Schule in Filderstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Einbruch in eine Schule in Filderstadt (Landkreis Esslingen) hat die Polizei vier Verdächtige im Alter zwischen 16 und 18 Jahren gefasst. Das Quartett sei gewaltsam in die Schule gekommen und habe Bargeld entwendet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Bei der Verfolgung wurde ein 18-Jähriger von einem Polizeihund gebissen. Ein anderer Verdächtiger versteckte sich auf dem Dach der Schule in Bernhausen, wurde dort aber von einem Polizeihubschrauber entdeckt. Die Ermittler prüfen, ob die Vier für weitere Schuleinbrüche in Filderstadt und Umgebung verantwortlich sein könnten.