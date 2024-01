Viele Unfälle wegen Glatteis im südlichen Baden-Württemberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am frühen Dienstagmorgen hat es viele Glatteisunfälle im südlichen Baden-Württemberg gegeben. Menschen seien nur leicht verletzt worden - in den meisten Fällen sei es bei Blechschäden geblieben, so die Polizei. Die Polizei Konstanz berichtete von etwa 30 bis 40 witterungsbedingten Unfällen. In den Höhenlagen des Landkreises Waldshut wurden bei insgesamt zwölf Unfällen zwei Menschen leicht verletzt - unter anderem kippte ein Lastwagen auf glatter Fahrbahn um. Auch rund um Ulm kam es laut Polizei zu Unfällen wegen Glatteis.