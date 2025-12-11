Viele Jahre Haft für versuchten Auftragsmord

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines versuchten Auftragsmords in einem Wohngebiet in Mittelfranken muss ein 26-Jähriger 13 Jahre und 6 Monate in Haft. Das Landgericht in Ansbach sah es als erwiesen an, dass der Mann einen 40-Jährigen am Morgen des 6. Februar 2025 in Heilsbronn (Landkreis Ansbach) mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt hatte.

Der Angeklagte ist Türke und hatte zuletzt im Breisgau gewohnt. Er und das Opfer kannten sich nicht. Vor Gericht sagte der 26-Jährige aus, dass er beauftragt worden sei, den 40-Jährigen zu töten. Die Ermittler vermuten, dass der Auftragsmord mit der Arbeit des Opfers zusammenhängt. Dieser ist ein führender Manager einer Sportmodemarke in Ansbach.

Das genaue Motiv konnte der Prozess aber nicht klären. Die Hintermänner der Tat halten sich in Frankreich und der Türkei auf. Die Staatsanwaltschaft hat die Behörden dort ersucht, die Strafverfolgung zu übernehmen.